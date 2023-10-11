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Ловчев — о решениях УЕФА: Россию хотят задавить всеми способами

Глава организации Александер Чеферин столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны правительств европейских государств.
11 октября 2023 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение УЕФА не допускать юношеские сборные России до международных турниров.

Ранее в организации разрешили национальным командам РФ до 17 лет участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

«Это не сюрприз. Сюрпризом было то, что наших юношей допустили. Всё это просто звено в цепи отстранений нашего спорта. То, что сейчас происходит, это сведение счётов, вопрос о том, как задавить страну всеми способами. То, что УЕФА сначала принял одно решение, а потом на исполком надавили, и решение снова поменяли — кранты спорту. Всё, в спорте теперь не определяют сильнейших», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Основная сборная России и клубы РПЛ будут отстранены от международных турниров до окончания СВО.

источник: «Советский спорт»
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