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Нигматуллин считает, что вратарь «Лацио» Проведель не выдержал бы конкуренции в сборной России

Футболист имеет русские корни.
Нигматуллин считает, что вратарь «Лацио» Проведель не выдержал бы конкуренции в сборной России
11 октября 2023 13:05
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах вратаря «Лацио» Ивана Проведеля в национальной команде.

Отметим, что мать 29-летнего футболиста - русская. В сентябре прошлого года Иван получил вызов в сборную Италии.

«Иван чётко понимaет, что он не пройдёт конкурeнцию в сборной России. У нас очень сeрьёзная конкуренция. Куда ему обыграть Сафонова, Лантратова и Помaзуна? Что ему делать, четвёртым врaтарём сидеть? В сборной Италии у негo больше шансов, поэтому он сделал тaкой выбор. Это не сарказм, а констатация факта», – цитирует Нигматуллина «Метарейтинг».

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Иван отказался общаться по поводу вызова в национальную команду.

источник: «Метарейтинг»
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