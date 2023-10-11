Будущее Абаскаля в «Спартаке» зависит от выступления команды в осенней части сезона

Руководство московского «Спартака» выставило ультиматум наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», будущее 34-летнего специалиста зависит от выступлений команды в оставшихся матчах 2023 года. До конца осенней части испанцу необходимо, чтобы «Спартак» находился в тройке лидеров таблицы РПЛ.

Напомним, что контракт Абаскаля с красно-белыми действует до конца июня 2025 года.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место с 17 очками после 11 встреч. Московский клуб отстает от идущего третьим «Зенита» на три очка.