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Будущее Абаскаля в «Спартаке» зависит от выступления команды в осенней части сезона

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
Будущее Абаскаля в «Спартаке» зависит от выступления команды в осенней части сезона
11 октября 2023 14:03
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автор фото: РИА Новости

Руководство московского «Спартака» выставило ультиматум наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю.

Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», будущее 34-летнего специалиста зависит от выступлений команды в оставшихся матчах 2023 года. До конца осенней части испанцу необходимо, чтобы «Спартак» находился в тройке лидеров таблицы РПЛ.

Напомним, что контракт Абаскаля с красно-белыми действует до конца июня 2025 года.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место с 17 очками после 11 встреч. Московский клуб отстает от идущего третьим «Зенита» на три очка.

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