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Игрок «Химок» Магомедов считает, что 2DROTS нужно идти в профессиональный футбол

Ранее подмосковный клуб обыграл медийную команду в 1/32 финала Кубка России.
11 октября 2023 14:59
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о том, стоит ли допускать 2DROTS и другие медийные команды до соревнований с участием профессиональных клубов.

«Это не мне решать. Попалась такая команда — сыграли с ними. Все. Это не наше дело решать, кто будет участвовать, а кто нет. Поэтому по поводу их участия в Кубке России ничего не скажу. А так интересный проект 2DROTS. Я думаю, что им надо развиваться. Им надо в профессиональный футбол. Создавать там свою команду», — приводят слова Магомедова «Известия».

Напомним, подмосковный клуб обыграл 2DROTS в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Химок».

В 1/16 финала Пути регионов Кубка России «Химки» сыграют на своём поле с «Уфой».

источник: «Известия»
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