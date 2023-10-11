Игрок «Химок» Магомедов считает, что 2DROTS нужно идти в профессиональный футбол

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов высказался о том, стоит ли допускать 2DROTS и другие медийные команды до соревнований с участием профессиональных клубов.

«Это не мне решать. Попалась такая команда — сыграли с ними. Все. Это не наше дело решать, кто будет участвовать, а кто нет. Поэтому по поводу их участия в Кубке России ничего не скажу. А так интересный проект 2DROTS. Я думаю, что им надо развиваться. Им надо в профессиональный футбол. Создавать там свою команду», — приводят слова Магомедова «Известия».

Напомним, подмосковный клуб обыграл 2DROTS в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Химок».

В 1/16 финала Пути регионов Кубка России «Химки» сыграют на своём поле с «Уфой».