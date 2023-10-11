Президент Федерации футбола Камеруна, бывший нападающий испанской «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной Камеруна.

«На матче будет присутствовать президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О. При этом мы не знаем, сколько наших болельщиков будет на игре. Что касается отсутствующих, то в игре с россиянами не примет участия нападающий Эрик Шупо-Мотинг», - сообщили в пресс-службе.

Встреча пройдет 12 октября в Москве, на стадионе «Динамо» (»ВТБ Арена»). Начало в 19.00 по московскому времени.