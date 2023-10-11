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Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна

Встреча состоится 12 октября.
11 октября 2023 15:37
автор: Александр Кожевников

Президент Федерации футбола Камеруна, бывший нападающий испанской «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной Камеруна.

«На матче будет присутствовать президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О. При этом мы не знаем, сколько наших болельщиков будет на игре. Что касается отсутствующих, то в игре с россиянами не примет участия нападающий Эрик Шупо-Мотинг», - сообщили в пресс-службе.

Встреча пройдет 12 октября в Москве, на стадионе «Динамо» (»ВТБ Арена»). Начало в 19.00 по московскому времени.

источник: ТАСС
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