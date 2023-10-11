Российский футболист рассказал, сколько зарабатывает в чемпионате Гибралтара

Российский защитник Яков Шмелёв, выступающий за клуб «Лайонс» из Гибралтара, рассказал, сколько он получает в команде.

«У нас бюджет не такой, как в клубах топ-4. Там у ребят минимум 3 тысячи евро в месяц или около того. У нас оклады ниже. Я, признаюсь, пошел на понижение, когда сюда приехал. Сколько получаю? Точную сумму говорить не буду, но это меньше 2 тысяч евро. Если учесть, что мне предоставили жилье, это адекватные деньги», — приводит «Чемпионат» слова Шмелёва.

Шмелёв выступает за «Лайонс» с августа 2023 года.

В составе «Лайонс» 24-летний россиянин провёл 4 матча и не отличился результативными действиями.