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Российский футболист рассказал, сколько зарабатывает в чемпионате Гибралтара

Игрок выступает в этом первенстве с 2023 года.
11 октября 2023 15:54
автор: Александр Кожевников

Российский защитник Яков Шмелёв, выступающий за клуб «Лайонс» из Гибралтара, рассказал, сколько он получает в команде.

«У нас бюджет не такой, как в клубах топ-4. Там у ребят минимум 3 тысячи евро в месяц или около того. У нас оклады ниже. Я, признаюсь, пошел на понижение, когда сюда приехал. Сколько получаю? Точную сумму говорить не буду, но это меньше 2 тысяч евро. Если учесть, что мне предоставили жилье, это адекватные деньги», — приводит «Чемпионат» слова Шмелёва.

Шмелёв выступает за «Лайонс» с августа 2023 года.

В составе «Лайонс» 24-летний россиянин провёл 4 матча и не отличился результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
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