В сборной Камеруна рассказали, как национальную команду приняли в России

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан сообщил, как футболисты и делегация национальной команды восприняли их приезд в Россию на предстоящий товарищеский матч.

Африканская сборная проведёт контрольную игру с командой Валерия Карпина в четверг, 12 октября. Во вторник, 10 декабря, она прилетела в Москву.

«Российская сторона организовала отличный прием нашей команды в аэропорту. Просто вау! Многие футболисты оценили российское гостеприимство — им все нравится. До прилета мы знали, что в России осенью может быть холодно, но по приезде в Москву погода нас удивила. Всё хорошо — нас всё устраивает. Сегодня сборная Камеруна проведет предыгровую тренировку на отличном стадионе «Динамо». Качество условий нас впечатляет — это мировой уровень организации», — приводит слова Джунана Sport24.ru.

Контрольный матч сборных России и Камеруна пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.