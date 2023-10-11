Самедов считает равными шансы сборных России и Камеруна на победу в товарищеском матче

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился своими ожиданиями от товарищеского матча национальной команды Камеруна против сборной России.

«Верю, что сборная России сможет одержать победу в этом матче. Камерун — самый сильный соперник из всех, с кем играла Россия за последнее время? Я всех уже не вспомню, но это сильная африканская сборная, которая практически всегда попадает на большие турниры, такие, как чемпионат мира. Это будет хорошей проверкой для нашей сборной. Сложно сказать, кто сильнее. Я думаю, что шансы равны», - приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Встреча пройдёт 12 октября в Москве, на стадионе «Динамо» (»ВТБ Арена»). Начало в 19.00 по московскому времени.

16 числа команда Валерия Карпина в Турции сыграет со сборной Кении. Этот матч пойдет в рейтинг ФИФА.