Булыкин поделился ожиданиями от матча сборных России и Камеруна

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от товарищеского матча национальной команды Камеруна против сборной России.

«Камерун — один из сильнейших соперников сборной России за последнее время. Конечно, это будет интересный матч. Хочется увидеть победу сборной России. Надеюсь, ребята порадуют болельщиков. Огромный плюс — матч пройдет в Москве, думаю, наши футболисты соскучились по этому ощущению. Ребята услышат гимн, увидят флаг. Это придаст огромной уверенности и мотивации», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Встреча пройдёт 12 октября в Москве, на стадионе «Динамо» (»ВТБ Арена»). Начало в 19.00 по московскому времени.

16 числа команда Валерия Карпина в Турции сыграет со сборной Кении. Этот матч пойдет в рейтинг ФИФА.