ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Булыкин поделился ожиданиями от матча сборных России и Камеруна

Встреча состоится 12 октября.
11 октября 2023 16:47
автор: Александр Кожевников

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от товарищеского матча национальной команды Камеруна против сборной России.

«Камерун — один из сильнейших соперников сборной России за последнее время. Конечно, это будет интересный матч. Хочется увидеть победу сборной России. Надеюсь, ребята порадуют болельщиков. Огромный плюс — матч пройдет в Москве, думаю, наши футболисты соскучились по этому ощущению. Ребята услышат гимн, увидят флаг. Это придаст огромной уверенности и мотивации», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Встреча пройдёт 12 октября в Москве, на стадионе «Динамо» (»ВТБ Арена»). Начало в 19.00 по московскому времени.

16 числа команда Валерия Карпина в Турции сыграет со сборной Кении. Этот матч пойдет в рейтинг ФИФА.

источник: «РБ-Спорт»
Смертин сообщил о сохранении отношений между РФС и УЕФА
Ранее европейская организация отменила своё решение по поводу допуска российских юношеских сборных до турниров.
11.10.2023 16:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Самедов считает равными шансы сборных России и Камеруна на победу в товарищеском матче
Игра состоится 12 октября.
11.10.2023 16:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
В сборной Камеруна рассказали, как национальную команду приняли в России
Во вторник, 10 октября, подопечные Ригобера Сонга прибыли в Москву.
11.10.2023 16:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российский футболист рассказал, сколько зарабатывает в чемпионате Гибралтара
Игрок выступает в этом первенстве с 2023 года.
11.10.2023 15:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Самюэль Это'О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна
Встреча состоится 12 октября.
11.10.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Болельщики «Локомотива» назвали Тикнизяна лучшим игроком клуба в сентябре
Футболист выступает за московский клуб c 2021 года.
11.10.2023 15:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игрок «Химок» Магомедов считает, что 2DROTS нужно идти в профессиональный футбол
Ранее подмосковный клуб обыграл медийную команду в 1/32 финала Кубка России.
11.10.2023 14:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.