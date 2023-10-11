Смертин сообщил о сохранении отношений между РФС и УЕФА

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин заявил, что Российский футбольный союз по-прежнему сохраняет диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сфере социальной ответственности, несмотря на санкции со стороны европейской спортивной организации.

Во вторник, 10 декабря, исполком УЕФА отменил своё решение о допуске национальных команды России возрастом до 17 лет на международные соревнования.

«Отношения с УЕФА за полтора года не изменились. Устойчивое развитие и социальная ответственность — одна из немногих открытых дверей. Изменилась только логистика. Например, добираться до Франкфурта было непросто, но это ерунда по сравнению с тем, какие знания ты там получаешь и отдаёшь. Важно передать информацию о деятельности РФС в этой сфере. Отмечу, что инициатива о создании проектного офиса возникла задолго до того, как УЕФА начал имплементировать это направление», – приводит слова Смертина «РИА Новости».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой. Отстранение команд из России действует до сих пор.