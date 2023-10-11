Куртуа признался, что не удивлён решением Азара завершить карьеру

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал решение бельгийского футболиста Эдена Азара завершить карьеру.

Напомним, что 32-летний футболист объявил об этом во вторник, 10 октября.

«Это не стало неожиданностью. В сентябре мы ходили вместе обедать, и я почувствовал, что он уже все решил, несмотря на то, что у него были предложения. Просто я не знал, когда он объявит об этом», - приводит слова Куртуа Madrid Universal.

В июне 2023 года 32-летний бельгиец расторг контракт с испанским «Реалом», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. До этого он играл в составе «Челси» и «Лилля». В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.