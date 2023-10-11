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Антонио Конте в ближайшее время может возглавить «Наполи»

Итальянец находится без работы с марта этого года.
11 октября 2023 17:43
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Наполи» предложил Антонио Конте должность главного тренера клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в ближайшие дни стороны проведут переговоры и обсудят детали возможного сотрудничества. Сообщается, что неаполитанцы недовольны работой нынешнего наставника команды Руди Гарсии и видят в итальянском специалисте главного кандидата на замену.

В марте 2023 года Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма» и с тех пор не тренировал. «Наполи» в настоящее время располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 14 очков после восьми сыгранных матчей.

источник: «Советский спорт»
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