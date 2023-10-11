Кепа Аррисабалага выразил желание остаться в «Реале»

Голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага сообщил, что рассчитывает остаться в составе «сливочных» после завершения арендного соглашения.

Королевский клуб взял 29-летнего вратаря в годичную аренду в августе у «Челси».

«Конечно, я бы хотел остаться в мадридском «Реале» в будущем. А кто бы не хотел продолжить выступление в столь большом клубе? Я очень, очень счастлив здесь», — приводит слова Кепы журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В текущем сезоне за «Реал» Аррисабалага сыграл девять матчей, пропустил семь мячей и сохранил ворота «сухими» в пяти играх. Его трудовое соглашение с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.