Стало известно, кто нанесёт символический удар в матче сборных России и Камеруна

В Российском футбольном союзе сообщили, что первый удар в товарищеском матче сборных России и Камеруна нанесёт бывший наставник африканской национальной команды Валерий Непомнящий.

80-летний специалист тренировал камерунскую сборную на протяжении двух лет (1988-1990).

«Валерий Непомнящий нанесёт первый удар по мячу в матче Россия — Камерун», — приводит слова службы коммуникаций РФС «РИА Новости».

Контрольная игра между национальными командами России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.