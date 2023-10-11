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Главный тренер сборной Камеруна поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией

Специалист вспомнил, как закончилась игра национальных команд в 1994 году.
11 октября 2023 19:02
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России, вспомнив, что коллективы встречались в рамках чемпионата мира-1994.

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу российских футболистов.

«Я помню тот матч, я был там. Сегодня футбол очень поменялся, пришло новое поколение. Мы живем в совершенно другом измерении футбола. Мы представляем другой континент. Надеемся, что наш матч будет успешный, на поле выйдут отличные игроки. Надеемся, что наш матч будет более удачным, чем в 1994 году», – приводит слова 47-летнего специалиста «Матч ТВ».

Контрольная игра между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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