Главный тренер сборной Камеруна поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России, вспомнив, что коллективы встречались в рамках чемпионата мира-1994.

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу российских футболистов.

«Я помню тот матч, я был там. Сегодня футбол очень поменялся, пришло новое поколение. Мы живем в совершенно другом измерении футбола. Мы представляем другой континент. Надеемся, что наш матч будет успешный, на поле выйдут отличные игроки. Надеемся, что наш матч будет более удачным, чем в 1994 году», – приводит слова 47-летнего специалиста «Матч ТВ».

Контрольная игра между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.