Игрок сборной Камеруна Ондуа признался, что хочет вернуться играть в Россию

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сообщил, что в его планы входит возвращение в Россию ради выступления в РПЛ.

«Я бы хотел вернуться в Россию и играть здесь, это мои планы. На данный момент я играю в Швейцарии, что будет дальше — посмотрим. Дай Бог, чтобы я вернулся. Не могу предположить какую-то конкретную команду. Я слежу за российским футболом, там много моих друзей. Думаю, что футбол сейчас стал более легким для российским футболистов, у них больше возможностей. Для молодых футболистов хорошо, что у них есть возможность развиваться на таком высоком уровне», — приводит слова Ондуа «Матч ТВ».

На клубном уровне Ондуа играет в составе «Серветта». В текущем сезоне за швейцарский клуб он провёл 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Он является воспитанником московского «Локомотива» и имеет российское гражданство.

В четверг, 12 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Камеруна. Игра пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» и начнётся в 19:00 по московскому времени.