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Семак рассказал об ожиданиях от товарищеского матча «Зенита» с «Кайратом»

Игра состоится 14 октября.
11 октября 2023 19:46
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи с «Кайратом».

«Конечно, мы постараемся дать больше игрового времени тем, кто играет меньше. Тем, кто чаще выходит на поле, также нужно оставаться в тонусе — естественно, они тоже сыграют какое-то время.

Товарищеский матч — это хорошая возможность быть в игровом тонусе и дать футболистам, которые получают меньше игровой практики, возможность проводить хорошие спарринги», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Игра состоится на стадионе «Центральный» в Алматы 14 октября. Начало матча запланировано на 14:00 (мск).

Ранее «Зенит» дважды встречался с «Кайратом» в рамках товарищеских игр. В 2018 году сине-бело-голубые победили со счётом 1:0. Два года спустя санкт-петербургский клуб также взял верх над казахстанской командой со счётом 3:1.

источник: ФК «Зенит»
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