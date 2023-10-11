Головин не сыграет с Камеруном и Кенией из-за травмы

Российский футболист Александр Головин пропустит товарищеские матчи с Камеруном и Кенией из-за травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Саша прошел медобследование. Он не сыграет в этих матчах», — сказал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин на пресс-конференции.

12 октября сборная России сыграет товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. Спустя 4 дня, 16 сентября, подопечные Карпина встретятся с Кенией в Анталье (Турция).

Ранее Головин пропустил игру «Монако» из-за травмы икроножной мышцы.