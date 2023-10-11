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Алексей Миранчук объяснил, какое качество игры в чемпионате России стало хуже

По мнению игрока, РПЛ выбрала новый вектор развития.
11 октября 2023 19:57
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заявил, что в Российской Премьер-Лиге упало мастерство.

«Давно вместе не играли с братом. А так, конечно, я с ним недавно виделся. Изменения в нём? Слежу за «Локомотивом» в принципе. Изменился чемпионат, вектор на омолаживание. Упало мастерство. Но вижу, что всё равно не добиться результата, если не работать на максимум. Брат остался хорош в чём и был», — приводит слова 27-летнего футболиста «Чемпионат».

Миранчук был вызван в состав сборной России на октябрьский сбор. В четверг, 12-го числа, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую игру против национальной команды Камеруна. Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: Чемпионат.com
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