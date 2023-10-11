Антонио Конте отреагировал на новость, что он может стать главным тренером «Наполи»

Экс-наставник «Челси» и «Тоттенхэма» Антонио Конте выразил своё мнение по поводу слухов о том, что он может быть назначен на пост главного тренера «Наполи».

«Мое имя связывают с многими большими клубами, но на данный момент я хочу только спокойно ждать и наслаждаться временем со своей семьей», — написал Конте в своих соцсетях.

В марте 2023 года Конте покинул должность главного тренера «Тоттенхэма» и с тех пор не тренировал. В настоящий момент «Наполи» руководит Руди Гарсия.