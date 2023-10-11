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Балахнин оценил готовность сборной России к матчу с Камеруном

Встреча состоится 12 октября.
11 октября 2023 20:44
автор: Александр Кожевников

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах со сборной Камеруна и Кении.

«Камерун — это неплохая команда, в которой много футболистов играют в хороших клубах. То есть это квалифицированные ребята. Мне интересно посмотреть на фоне этой сборной, как будет выглядеть наша. Все-таки мы уже давно не видели ее в полном составе.

В принципе игра за сборную всегда мотивирует. Футболисты хотят себя показать. Это для них очень важно. Но, конечно, при своих болельщиках тоже хочется достойно сыграть и показать свой уровень», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

12 октября сборная России сыграет товарищеский матч с Камеруном на «ВТБ Арене» в Москве. Спустя 4 дня, 16 сентября, подопечные Карпина встретятся с Кенией в Анталье (Турция).

источник: «Евро-футбол.ру»
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