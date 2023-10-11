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Дани Ольмо присоединится к «Барселоне» летом 2024 года

В настоящий момент игрок выступает за «Лейпциг».
11 октября 2023 20:49
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» готовит трансфер полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, испанский футболист перейдёт в каталонский клуб летом следующего года. Сообщается, что трансфер обойдётся сине-гранатовым в 60 миллионов евро.

Ольмо стал игроком «Лейпцига» в январе 2020 года. В текущем сезоне за немецкую команду он провёл четыре матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. С 2007 года он воспитывался в академии «Барселоны». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

источник: Bild
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