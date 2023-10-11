Известная футболистка получила непристойное предложение от мировой знаменитости

Форвард женского клуба «Астон Вилла» Алиша Леманн рассказала, как получила непристойное предложение от мировой знаменитости интимного характера.

Девушке предлагали 100 тысяч евро за ночь с ней.

«Не буду раскрывать, кто это, но он немного глупый. У меня есть эти сообщения на мобильном телефоне, но я ему не ответила», – рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу немецкой исполнительнице Ширин Дэвид.

Ранее девушка сообщила, что известный рэп-исполнитель Дрейк просил её получить игровую футболку.

Леманн играет в составе «Астон Виллы» с 2021 года.