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Ринат Билялетдинов рассказал, какую пользу принесёт сборной России матч с Камеруном

Встреча состоится в четверг, 12 октября.
11 октября 2023 21:20
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Камеруна.

«Я состав не изучал, даже мысли такой не было. Что будет, то будет. Наигрывать состав, новичков опробовать – всё можно. Соперник действительно звучит. В современном футболе это достаточно хороший спарринг. Поэтому с интересом жду, что покажут обе команды», — приводит слова 66-летнего специалиста «Газета.Ru».

Контрольная игра между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

источник: «Газета.Ru»
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