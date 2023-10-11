Ринат Билялетдинов рассказал, какую пользу принесёт сборной России матч с Камеруном

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Камеруна.

«Я состав не изучал, даже мысли такой не было. Что будет, то будет. Наигрывать состав, новичков опробовать – всё можно. Соперник действительно звучит. В современном футболе это достаточно хороший спарринг. Поэтому с интересом жду, что покажут обе команды», — приводит слова 66-летнего специалиста «Газета.Ru».

Контрольная игра между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.