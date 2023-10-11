Каррагер высказался о решении Азара завершить карьеру

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о завершении карьеры экс-полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

«Эден Азар на протяжении четырёх лет был лучшим игроком АПЛ. Он выигрывал награду лучшего молодого игрока и лучшего игрока. Он выиграл все трофеи в «Челси», кроме Лиги чемпионов. Он был лучшим игроком на чемпионате мира 2018 года.

Он один из лучших футболистов АПЛ всех времен и он часто будет попадать в символические сборные всех времен. В прошлом было достаточно только этого, чтобы его безоговорочно хвалили. Но сейчас люди по-прежнему недовольны им, потому что он не выиграл чемпионат мира и не был лидером в Мадриде», - написал Каррагер в своих соцсетях.

32-летний футболист объявил о завершении карьеры во вторник, 10 октября.

В июне 2023 года 32-летний бельгиец расторг контракт с испанским «Реалом», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу - Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. До этого он играл в составе «Челси» и «Лилля». В составе сборной Бельгии Азар завоевал бронзу чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.