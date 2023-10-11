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Экс-полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Таунсенд подписал контракт с «Лутон Таун»

Хавбек не играл полтора года.
11 октября 2023 21:30
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эндрос Таунсенд подписал контракт с «Лутон Таун». Об этом сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано до начала января 2024 года. В новой команде футболист будет играть под 30-м номером.

Таунсенд не выходил на поле с марта 2022 года. Последним его клубом стал «Эвертон». Ранее он выступал «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Уотфорд», «КПР», «Бирмингем». В активе игрока 13 матчей и три гола в составе сборной Англии.

источник: «Советский спорт»
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