Экс-полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Таунсенд подписал контракт с «Лутон Таун»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эндрос Таунсенд подписал контракт с «Лутон Таун». Об этом сообщает пресс-служба клуба АПЛ.

Соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано до начала января 2024 года. В новой команде футболист будет играть под 30-м номером.

Таунсенд не выходил на поле с марта 2022 года. Последним его клубом стал «Эвертон». Ранее он выступал «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Кристал Пэлас», «Уотфорд», «КПР», «Бирмингем». В активе игрока 13 матчей и три гола в составе сборной Англии.