Анчелотти включил «Реал» и «Барселону» в число фаворитов Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какие клубы считает фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Фавориты на победу в Лиге чемпионов? «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», – цитирует Анчелотти Madrid Universal.
«Реал» – рекордсмен по победам в Лиге чемпионов. Действующим обладателем трофея является английский «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона ЛЧ команда Хосепа Гвардиолы обыграла итальянский «Интер» со счётом 1:0.
источник: «Советский спорт»