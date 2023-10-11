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Анчелотти включил «Реал» и «Барселону» в число фаворитов Лиги чемпионов

Также в списке итальянца «Манчестер Сити» и «Бавария».
11 октября 2023 21:50
автор: Денис Владимиров

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какие клубы считает фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Фавориты на победу в Лиге чемпионов? «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария», – цитирует Анчелотти Madrid Universal.

«Реал» – рекордсмен по победам в Лиге чемпионов. Действующим обладателем трофея является английский «Манчестер Сити». В финале прошлого сезона ЛЧ команда Хосепа Гвардиолы обыграла итальянский «Интер» со счётом 1:0.

источник: «Советский спорт»
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