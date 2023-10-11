Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Халмурзаева

Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева. Как сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF), причиной данного решения стало нарушение правил организации.

Отмечается, что санкции в отношении Халмурзаева связаны тем, что спортсмен разместил на аватарке в одной из социальных сетей флаг Палестины.

Согласно правилам и положениям Федерации дзюдо России, атлетам запрещено публично выражать какие-либо религиозные или политические взгляды.