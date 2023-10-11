ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Халмурзаева

Спортсмен наказан за выражение политических взглядов.
Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Халмурзаева
11 октября 2023 22:07
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева. Как сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF), причиной данного решения стало нарушение правил организации.

Отмечается, что санкции в отношении Халмурзаева связаны тем, что спортсмен разместил на аватарке в одной из социальных сетей флаг Палестины.

Согласно правилам и положениям Федерации дзюдо России, атлетам запрещено публично выражать какие-либо религиозные или политические взгляды.

источник: «Советский спорт»
Российский игрок «Гавра» Кузяев рассказал, в каком магазине во Франции продаётся гречка
Футболист признался, что нашёл, где продаётся эта крупа в европейской стране.
11.10.2023 23:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта покинул «Марсель»
Французский клуб продолжит без испанского специалиста.
11.10.2023 23:15
Футбол
автор: Денис Владимиров
Владимир Гранат: Джикия подойдёт любой команде РПЛ
Защитник перестал попадать в основу «Спартака».
11.10.2023 22:49
Футбол
автор: Денис Владимиров
Наумов уверен, что отсутствие Головина в матче с Камеруном – потеря для сборной России
Команды проведут встречу 12 октября.
11.10.2023 22:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гаджиев рассчитывает, что игроки сборной России отдадут все силы на матч с Камеруном
Контрольная игра состоится в четверг, 12 октября.
11.10.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анчелотти включил «Реал» и «Барселону» в число фаворитов Лиги чемпионов
Также в списке итальянца «Манчестер Сити» и «Бавария».
11.10.2023 21:50
Футбол
автор: Денис Владимиров
Экс-полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Таунсенд подписал контракт с «Лутон Таун»
Хавбек не играл полтора года.
11.10.2023 21:30
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.