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Гаджиев рассчитывает, что игроки сборной России отдадут все силы на матч с Камеруном

Контрольная игра состоится в четверг, 12 октября.
11 октября 2023 22:14
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Ожидание номер один от этого матча — чтобы все игроки, выходящие в майке сборной России, стремились играть изо всех сил. Девиз «один за всех и все за одного» всегда был девизом нашего футбола — советского, российского. Главным и коренным требованием у нас было, чтобы присутствовал высокий коллективный дух. Все остальные вещи, связанные с индивидуальным мастерством, выстроенной командной игрой, работают только, когда есть сплоченность и стремление сыграть изо всех сил», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Контрольная игра между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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