Наумов уверен, что отсутствие Головина в матче с Камеруном – потеря для сборной России

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил, что полузащитник «Монако» Александр Головин является ключевым игроком сборной России и это огромная потеря для команды накануне товарищеского матча с национальной командой Камеруна.

Ранее главный тренер российской сборной Валерий Карпин сообщил, что Головин не сможет сыграть в ближайших контрольных играх национальной команды.

«Отсутствие Головина в матче с камерунцами – огромная потеря для нашей сборной. Не сомневаюсь в том, что сейчас он ведущий игрок команды. По мастерству он, по моему мнению, сильнейший футболист в сборной. Думаю, Валерий Георгиевич должен выставлять такой состав, который в дальнейшем будет все время наигрывать. Мне кажется, нужно постараться сыграть в агрессивный футбол. Камерун — сильная команда. Такие матчи нужно искать, использовать каждую паузу, чтобы играть с максимально сильными соперниками, которые доступны в нынешней ситуации», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Контрольная игра между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.