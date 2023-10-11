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Владимир Гранат: Джикия подойдёт любой команде РПЛ

Защитник перестал попадать в основу «Спартака».
11 октября 2023 22:49
автор: Денис Владимиров

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал положение защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке».

29-летний игрок пропустил четыре последних матча красно-белых в чемпионате России.

«Джикии надо дождаться конца контракта в «Спартаке». Всё равно он основной футболист команды, и его вызывают в сборную. Георгий подойдёт любой команде Премьер‑лиги. Сейчас у нас в стране дефицит качественных центральных защитников, тем более левоногих», – приводит слова Граната «РБ Спорт».

Джикия перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара» в 2017 году. Всего в составе столичной команды он забил пять мячей и сделал 11 результативных передач в 212 матчах. В 2017 году защитник выиграл с красно-белыми чемпионат России, а в сезоне-2021/2022 стал обладателем национального Кубка. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до 31 мая 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
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