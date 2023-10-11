Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта покинул «Марсель»

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта покинул аналогичную должность во французском «Марселе». Об это сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что наблюдательный совет «Марселя» во главе с Фрэнком Маккортом решил произвести изменения в структуре клуба. После увольнения Рибалты за стратегию и развитие команды будет отвечать Педро Ириондо. Стефан Тессье будет заниматься общим управлением, а также бизнесом, администрированием и финансами.

Рибалта работал в «Зените с 2018 по 2021 год. Летом 2023 года он занял пост спортдира «Марселя».