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Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта покинул «Марсель»

Французский клуб продолжит без испанского специалиста.
11 октября 2023 23:15
автор: Денис Владимиров

Бывший спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта покинул аналогичную должность во французском «Марселе». Об это сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что наблюдательный совет «Марселя» во главе с Фрэнком Маккортом решил произвести изменения в структуре клуба. После увольнения Рибалты за стратегию и развитие команды будет отвечать Педро Ириондо. Стефан Тессье будет заниматься общим управлением, а также бизнесом, администрированием и финансами.

Рибалта работал в «Зените с 2018 по 2021 год. Летом 2023 года он занял пост спортдира «Марселя».

источник: ФК «Марсель»
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