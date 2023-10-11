ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский игрок «Гавра» Кузяев рассказал, в каком магазине во Франции продаётся гречка

Футболист признался, что нашёл, где продаётся эта крупа в европейской стране.
11 октября 2023 23:18
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Гавра» и сборной России Далер Кузяев сообщил, что обнаружил пункт продажи гречки на французской территории.

«Это мой первый приезд в Россию с тех пор, как я уехал в Лигу 1. Сейчас тяжело доехать до России. Кормили в самолёте гречкой? Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью. Нет, не кормили. Но я нашёл магазин, где продаётся гречка», — приводит слова 30-летнего футболиста пресс‑служба сборной России.

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
Лионель Месси не покинет «Интер Майами» по окончании сезона-2023/2024
Аргентинец присоединился к американской команде в июле 2023 года.
11.10.2023 23:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта покинул «Марсель»
Французский клуб продолжит без испанского специалиста.
11.10.2023 23:15
Футбол
автор: Денис Владимиров
Владимир Гранат: Джикия подойдёт любой команде РПЛ
Защитник перестал попадать в основу «Спартака».
11.10.2023 22:49
Футбол
автор: Денис Владимиров
Наумов уверен, что отсутствие Головина в матче с Камеруном – потеря для сборной России
Команды проведут встречу 12 октября.
11.10.2023 22:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гаджиев рассчитывает, что игроки сборной России отдадут все силы на матч с Камеруном
Контрольная игра состоится в четверг, 12 октября.
11.10.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Халмурзаева
Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона 2016 года Халмурзаева
Спортсмен наказан за выражение политических взглядов.
11.10.2023 22:07
Футбол
автор: Денис Владимиров
Анчелотти включил «Реал» и «Барселону» в число фаворитов Лиги чемпионов
Также в списке итальянца «Манчестер Сити» и «Бавария».
11.10.2023 21:50
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.