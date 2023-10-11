Российский игрок «Гавра» Кузяев рассказал, в каком магазине во Франции продаётся гречка

Хавбек «Гавра» и сборной России Далер Кузяев сообщил, что обнаружил пункт продажи гречки на французской территории.

«Это мой первый приезд в Россию с тех пор, как я уехал в Лигу 1. Сейчас тяжело доехать до России. Кормили в самолёте гречкой? Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью. Нет, не кормили. Но я нашёл магазин, где продаётся гречка», — приводит слова 30-летнего футболиста пресс‑служба сборной России.

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.