Модрич назвал нормальным процессом уменьшение игрового времени в «Реале»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о малом количестве игрового времени в нынешнем сезоне.

«Это новая ситуация для меня — не играть так много, как раньше, и так много, как я бы хотел. Я не хочу делать перерывы, не хочу отдыхать, я просто хочу играть! Мне это нравится.

Всё, что происходит вокруг меня, — это нормальный процесс, я принимаю это так. Я должен морально подготовиться к этой ситуации. Принимаю и иду дальше», — цитирует Модрича журналист Фабрицио Романо.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В составе клуба он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Испании.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мадридцев девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.