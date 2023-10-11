ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Манчестер Юнайтед» желает подписать нападающего «Лейпцига» Опенду

Игрок в июле сменил клубную прописку.
11 октября 2023 23:53
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает в ближайшее время подписать форварда «Лейпцига» Луа Опенду. Об этом сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» намерены приобрести бельгийского футболиста следующим летом. Сообщается, что на 23-летнего игрока также претендуют «Челси» и «Ливерпуль».

Опенда перешёл в «Лейпциг» в июле 2023 года. С тех пор за немецкую команду он сыграл 11 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.

источник: Football Insider
Модрич назвал нормальным процессом уменьшение игрового времени в «Реале»
38-летний хорват стал реже выходить на поле.
11.10.2023 23:38
Футбол
автор: Денис Владимиров
Лионель Месси не покинет «Интер Майами» по окончании сезона-2023/2024
Лионель Месси не покинет «Интер Майами» по окончании сезона-2023/2024
Аргентинец присоединился к американской команде в июле 2023 года.
11.10.2023 23:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Российский игрок «Гавра» Кузяев рассказал, в каком магазине во Франции продаётся гречка
Футболист признался, что нашёл, где продаётся эта крупа в европейской стране.
11.10.2023 23:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта покинул «Марсель»
Французский клуб продолжит без испанского специалиста.
11.10.2023 23:15
Футбол
автор: Денис Владимиров
Владимир Гранат: Джикия подойдёт любой команде РПЛ
Защитник перестал попадать в основу «Спартака».
11.10.2023 22:49
Футбол
автор: Денис Владимиров
Наумов уверен, что отсутствие Головина в матче с Камеруном — потеря для сборной России
Команды проведут встречу 12 октября.
11.10.2023 22:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гаджиев рассчитывает, что игроки сборной России отдадут все силы на матч с Камеруном
Контрольная игра состоится в четверг, 12 октября.
11.10.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.