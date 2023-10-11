«Манчестер Юнайтед» желает подписать нападающего «Лейпцига» Опенду

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает в ближайшее время подписать форварда «Лейпцига» Луа Опенду. Об этом сообщает Football Insider.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» намерены приобрести бельгийского футболиста следующим летом. Сообщается, что на 23-летнего игрока также претендуют «Челси» и «Ливерпуль».

Опенда перешёл в «Лейпциг» в июле 2023 года. С тех пор за немецкую команду он сыграл 11 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 35 миллионов евро.