Бубнов назвал нестрашным возможное поражение России от Камеруна

Популярный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном исходе товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«У нашей сборной в последнее время очень скромные успехи. Команда Карпина не смогла обыграть ни Катар, ни Иран. Если Россия проиграет — не страшно. Вопрос в том, как? Крупное поражение вызовет очередную волну критики», — цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому время. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».