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Бубнов назвал нестрашным возможное поражение России от Камеруна

Встреча состоится 12 октября в 19:00 (мск).
12 октября 2023 08:24
автор: Виталий Овсянников

Популярный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном исходе товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«У нашей сборной в последнее время очень скромные успехи. Команда Карпина не смогла обыграть ни Катар, ни Иран. Если Россия проиграет — не страшно. Вопрос в том, как? Крупное поражение вызовет очередную волну критики», — цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, товарищеская игра между командами России и Камеруна состоится сегодня, 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому время. Встреча пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».

источник: Sportbox.ru
Россия — Камерун: во сколько товарищеская игра, где смотреть матч
Встреча начнётся в 19:00.
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