Далер Кузяев: пришлось пойти на уменьшение зарплаты

Российский футболист Далер Кузяев, выступающий за французский «Гавр» на позиции полузащитника, подтвердил, что ради перехода в европейский клуб он пошёл на уменьшение зарплаты.

«Цифр называть не буду, потому что это некорректно по отношению к клубу. Но, действительно, по зарплате пришлось пойти на сокращение. Этого факта я не отрицаю», — заявил Кузяев в интервью изданию «Чемпионат».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.