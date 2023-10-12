Российский футболист клуба «Уралец ТС» погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Российский футболист погиб Евгений Ситников в ДТП. Страшная авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург.

Как сообщает телеграм-канал Shot, игроки клуба «Уралец ТС» из Нижнего Тагила Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев попали в ДТП. В результате аварии, Ситников погиб на месте. Кочетов сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице, а вот Мыльников и Федорочев серьёзно не пострадали.

Все четверо игроков являются воспитанниками пермского «Амкара». В нынешнем сезоне они представляли «Уралец ТС», выступающий во Второй лиге.