Далер Кузяев: у «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая!

Российский футболист Далер Кузяев, выступающий за французский «Гавр» на позиции полузащитника, поделился впечатлениями от базы «ПСЖ».

Он побывал на ней 21 июля, когда его клуб сыграл против «Пари Сен-Жермен» товарищескую игру, которая завершилась победой парижан со счётом 2:0.

«Ощущения были потрясающие. У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всё очень современно оборудовано. Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору», — заявил Кузяев в интервью изданию «Чемпионат».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.