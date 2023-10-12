В клубе «Уралец ТС» рассказали о состоянии здоровья попавших в аварию футболистов

Представители клуба «Уралец ТЦ» поделились информацией о состоянии здоровья попавших в аварию футболистов.

Ранее сообщалось о гибели футболиста клуба Евгения Ситникова. Авария произошла на трассе Пермь — Екатеринбург.

«В машине, попавшей сегодня ночью в аварию, находились еще трое наших футболистов — Кирилл Кочетов, Денис Федорочев и Кирилл Мыльников. Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести. Как только у нас будет вся достоверная информация, мы поделимся всем в официальной группе», — сообщили в клубе «Уралец ТС» в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Все четверо игроков являются воспитанниками пермского «Амкара». В нынешнем сезоне они представляли «Уралец ТС», выступающий во Второй лиге.