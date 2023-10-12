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Далер Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол во Франции

Летом 2023 года российский полузащитник перешёл во французский «Гавр».
12 октября 2023 10:48
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Далер Кузяев, выступающий за французский «Гавр» на позиции полузащитника, объяснил, почему не отпраздновал свой первый забитый мяч в Лиге 1 в ворота «Бреста».

«Матч складывался не слишком удачно. Мы пропустили и играли не очень хорошо. А ещё было жарко и душно. Может, в тот момент я просто так устал, что не было желания как-то бурно праздновать. Ребята потом спрашивали: «Почему ты не празднуешь?» Ответил, что и в России нечасто голы праздновал. Не знаю, с чем это связано. Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания, рвения куда-то бежать, прыгать, жестикулировать. Хочется сохранять хладнокровие и спокойствие», — заявил Кузяев в интервью изданию «Чемпионат».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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