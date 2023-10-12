Бывший вратарь сборной Камеруна назвал преимущество Мостового перед другими тренерами

Экс-голкипер сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл высказался об обучении бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового на тренерскую лицензию.

Отметим, что он начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС в конце августа.

«Знаю о Мостовом еще с того момента, когда он был юным. Всегда хорошо, когда такой игрок идет обучаться, чтобы стать тренером. У него мозги игрока, и это его преимущество», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Белла.

Добавим, что Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Александр никогда не возглавлял профессиональный клуб в качестве тренера.

В четверг, 12 октября, в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» состоится товарищеская встреча между сборными России и Камеруна. Игра начнётся в 19:00.