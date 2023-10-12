ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший вратарь сборной Камеруна назвал преимущество Мостового перед другими тренерами

Сегодня африканская команда сыграет с Россией в товарищеском матче.
12 октября 2023 11:29
автор: Александр Поволоцкий

Экс-голкипер сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл высказался об обучении бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового на тренерскую лицензию.

Отметим, что он начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС в конце августа.

«Знаю о Мостовом еще с того момента, когда он был юным. Всегда хорошо, когда такой игрок идет обучаться, чтобы стать тренером. У него мозги игрока, и это его преимущество», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Белла.

Добавим, что Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Александр никогда не возглавлял профессиональный клуб в качестве тренера.

В четверг, 12 октября, в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» состоится товарищеская встреча между сборными России и Камеруна. Игра начнётся в 19:00.

источник: «Спорт-Экспресс»
УЕФА перенёс октябрьские матчи сборной Израиля в отборе на Евро-2024
Домашняя игра против Швейцарии состоится 15 ноября.
12.10.2023 11:52
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Сергей Кирьяков: с таким поведением УЕФА, приходят мысли об уходе в Азию
Мнение экс-футболиста сборной России.
12.10.2023 11:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Это’О прилетел в Москву для посещения матча Россия — Камерун
Ранее нападающий выступал за «Анжи».
12.10.2023 11:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Далер Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол во Франции
Летом 2023 года российский полузащитник перешёл во французский «Гавр».
12.10.2023 10:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В клубе «Уралец ТС» рассказали о состоянии здоровья попавших в аварию футболистов
В ДПТ попало 4 игрока.
12.10.2023 10:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Далер Кузяев: у «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая!
Летом 2023 года российский полузащитник перешёл во французский «Гавр».
12.10.2023 10:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Российский футболист клуба «Уралец ТС» погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Российский футболист клуба «Уралец ТС» погиб в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
12.10.2023 10:02
Футбол
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.