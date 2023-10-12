Наставник «Пари НН» Юран вошёл в число претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

Определены кандидаты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре.

В список вошли пять специалистов. Среди них наставник «Краснодара» Владимир Ивич (10 очков за четыре матча), «Крыльев Советов» Игорь Осинькин (10 очков за четыре матча), «Локомотива» Михаил Галактионов (9 очков за четыре матча), «Пари НН» Сергей Юран (7 очков за четыре матча) и «Оренбурга» Давид Деограсия (9 очков за четыре матча).

Отметим, что выбирать лучшего тренера сентября будут эксперты РПЛ, болельщики и комментаторы.

После 11-ти туров чемпионата РПЛ первое место в таблице занимает «Краснодар», набрав 27 очков.