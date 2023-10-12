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В «Локомотиве» заявили, что аренда Изидора в «Зенит» принесла клубу прибыль и окупила трансфер

Футболист подписал контракт с московским клубом в январе 2022 года.
12 октября 2023 12:08
автор: Александр Поволоцкий

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился подробностями экономической выгоды от аренды нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

В начале сентября французский футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга. Аренда Изидора действует до конца сезона с обязательным правом выкупа.

«Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определённую прибыль. Были ли выгодны варианты в Европе? Они были значительно менее выгодными для клуба. Вопрос только в сумме», — цитируют Нагорных «Известия».

В текущем сезоне Изидор провёл четыре матча, в которых забил один гол.

источник: «Известия»
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