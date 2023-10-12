В IFAB предложили использовать систему VAR при назначении штрафных и угловых

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем заявил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) попросили рассмотреть возможность использования системы VAR при назначении штрафных и угловых ударов.

Отметим, что IFAB занимается ведением и регулированием новых правил игры в футбол.

«Думаю, нам бы очень не хотелось, чтобы остановки в игре случались намного чаще, чем сейчас, но мы хорошо обсудим этот вопрос», – сказал Буллингем, занимающий должность директора IFAB.

Напомним, на текущий момент видео-ассистент может подключаться к судейским решениям только в случае забитых голов, назначения одиннадцатиметровых ударов, прямых удалений и при ошибочной идентификации футболиста.