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Далер Кузяев сравнил атмосферу на футболе в России и Франции

Летом 2023 года российский полузащитник перешёл во французский «Гавр».
12 октября 2023 12:27
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Далер Кузяев, выступающий за французский «Гавр» на позиции полузащитника, заявил, что в России на футбол стало ходить очень мало людей.

«Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России. Во-первых, стадионы забиваются практически на полную. И болельщики очень активно поддерживают свою команду. Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та», — заявил Кузяев в интервью изданию «Чемпионат».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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