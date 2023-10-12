Далер Кузяев сравнил атмосферу на футболе в России и Франции

Российский футболист Далер Кузяев, выступающий за французский «Гавр» на позиции полузащитника, заявил, что в России на футбол стало ходить очень мало людей.

«Атмосфера на стадионах во Франции значительно отличается от того, к чему мы уже привыкли в России. Во-первых, стадионы забиваются практически на полную. И болельщики очень активно поддерживают свою команду. Сейчас в России, к сожалению, очень мало людей ходит на футбол, и атмосфера не та», — заявил Кузяев в интервью изданию «Чемпионат».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.