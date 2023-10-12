Бывший полузащитник «Локомотива» Алиев рассказал о ходе реабилитации Артёма Милевского

Экс-игрок киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о состоянии здоровья бывшего одноклубника Артёма Милевского.

Напомним, что бывший игрок сборной Украины госпитализирован в клинику из-за проблем с алкоголем.

«Слава богу, Артёму с каждым днём становится всё лучше и лучше. Процесс реабилитации идёт полным ходом. Думаю, скоро его все увидят и с ним всё будет хорошо. «Динамо» очень помогает. Иногда ему уже дают телефон и он может что-то выставить в соцсети, но ни на какие звонки он не отвечает», — цитирует Алиева «Спорт-Экспресс в Украине».

Последним клубом Милевского значится украинский «Минай». За этот клуб он выступал в 2021 году.