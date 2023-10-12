Магуайр выразил недовольство своим положением в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выразил недовольство количеством игрового времени в нынешнем сезоне АПЛ. 30-летний англичанин окончательно потерял место в стартовом составе манкунианцев.

«Не собираюсь сидеть в «МЮ» всю жизнь, выходя на поле раз в месяц. Если так будет продолжаться дальше, то мне придется провести встречу с клубом и обсудить всё.

Честно говоря, сейчас я сконцентрирован на двух предстоящих матчах сборной Англии. Это два важных для нас матча. Затем я полностью сосредоточусь на борьбе и попытках вернуть себе место в клубе, а также на том, чтобы помочь команде подняться в АПЛ на то место, где мы должны находиться.

Я верю в свои силы. Каждый футболист, сидящий на скамейке запасных, должен верить, что способен играть в старте. Иначе он не сможет показывать высокий уровень. Я здесь не исключение.

Я хочу играть, хочу чувствовать себя важным для клуба и команды. Сейчас я и близко не играю столько, сколько хотел бы. В этом вся суть. Я должен воспользоваться возможностями, когда они появятся меня», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

В нынешнем сезоне Магуайр провёл в общей сложности на поле 206 минут и сделал одну результативную передачу.