В «Локомотиве» рассказали о возможном сотрудничестве с Черчесовым

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных расскахла о возможном сотрудничестве с экс-наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.

Отметим, что бывший главный тренер «Ференцвароша» посетил несколько игр «Локомотива» в качестве зрителя.

«Мы всегда рады Станиславу Саламовичу в Черкизово. А почему мы не можем с ним находиться рядом? У нас есть действующий главный тренер. В чем проблема? Он был на наших матчах и будучи главным тренером сборной России. Не предлагал ли Черчесов «Локомотиву» свои услуги как главного тренера? Нет!», — цитирует Нагорных издание «Известия».

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош». Из венгерского клуба он был уволен после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» (0:3) на стадии 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона.