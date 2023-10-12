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В «Локомотиве» рассказали о возможном сотрудничестве с Черчесовым

Ранее Станислав Саламович был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша».
12 октября 2023 12:51
автор: Виталий Овсянников

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных расскахла о возможном сотрудничестве с экс-наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.

Отметим, что бывший главный тренер «Ференцвароша» посетил несколько игр «Локомотива» в качестве зрителя.

«Мы всегда рады Станиславу Саламовичу в Черкизово. А почему мы не можем с ним находиться рядом? У нас есть действующий главный тренер. В чем проблема? Он был на наших матчах и будучи главным тренером сборной России. Не предлагал ли Черчесов «Локомотиву» свои услуги как главного тренера? Нет!», — цитирует Нагорных издание «Известия».

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош». Из венгерского клуба он был уволен после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» (0:3) на стадии 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона.

источник: «Известия»
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