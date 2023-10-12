Юрий Сёмин: матч с Камеруном — хорошая проверка для сборной России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды со сборной Камеруна. Встреча состоится сегодня, 12 октября, в Москве.

«Сборную России ожидает очень интересный матч с Камеруном. Впервые за последнее время мы встречаемся с достаточно хорошей командой. Это будет отличная проверка для сборной России. Увидим на что мы способны.

Можем ли мы сейчас победить такую сильную сборную как Камерун? Сегодня увидим», — цитирует Сёмина Metaratings.ru.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 19:00 мск.

Предыдущий матч подопечных Валерия Карпина состоялся 12 сентября в Дохе со сборной Катара и завершился вничью со счётом 1:1.